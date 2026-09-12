Da imprenditrice tradizionale a promotrice di dignità

Mabih, della Costa d’Avorio, è stata protagonista di una delle testimonianze più emozionanti dei 35 anni dell’Economia di Comunione.
Proprietaria di Mabs and Smalls Kitchen, ci ha raccontato come abbia smesso di essere una capo tradizionale per diventare una facilitatrice di dignità, dopo aver trovato nell’EdC uno stile di vita.
Mabih ha compreso che, in un’economia d’impresa basata sulla comunione, l’obiettivo principale non è il profitto, ma la persona.
“Quando metti l’essere umano al centro, l’impresa non ne risente. Anzi, prospera”.
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