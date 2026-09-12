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Cultura | Testimonianze di Vita

Da imprenditrice tradizionale a promotrice di dignità

Set 12, 2026

Testimonianza di Helvisia Nji Bih (Mabih), Costa d’Avorio nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.

Mabih, della Costa d’Avorio, è stata protagonista di una delle testimonianze più emozionanti dei 35 anni dell’Economia di Comunione.

Proprietaria di Mabs and Smalls Kitchen, ci ha raccontato come abbia smesso di essere una capo tradizionale per diventare una facilitatrice di dignità, dopo aver trovato nell’EdC uno stile di vita.

Mabih ha compreso che, in un’economia d’impresa basata sulla comunione, l’obiettivo principale non è il profitto, ma la persona.

“Quando metti l’essere umano al centro, l’impresa non ne risente. Anzi, prospera”.

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