Accogliere i dolori dell’altro
Amare per primi
Amare per primi
Accogliere i dolori dell’altro
Amare per primi
In questo episodio di What’s Up? spalanchiamo le nostre finestre sul mondo, condividendo alcune esperienze che ci sono arrivate da Algeria e Ucraina e che hanno visto come protagonisti giovani e ragazzi del Movimento dei Focolari.
Dal 18 al 20 settembre a Castel Gandolfo (Italia), un seminario internazionale sull’ecologia integrale, per proporre azioni concrete nel tempo del creato.
Testimonianza di Helvisia Nji Bih (Mabih), Costa d’Avorio nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.
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