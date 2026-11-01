Puntare all’amore in ogni azione
Piccoli gesti per migliorare la propria città
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Puntare all’amore in ogni azione
Piccoli gesti per migliorare la propria città
Nel fine settimana del 24 e 25 ottobre 2026 si è tenuto a Bologna (Italia), presso la Biblioteca di San Domenico, il Festival di Città Nuova intitolato “La vita buona – Nel disordine globale, costruire fraternità”, in occasione dei 70 anni della rivista. L’evento ha visto la partecipazione di circa 500 persone in presenza e migliaia in streaming.
E se l’amore concreto accorciasse davvero le distanze?
Sassello (Italia) abbraccia la Beata Chiara Badano. Il 29 ottobre ci sarà una giornata di festa, memoria e solidarietà
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