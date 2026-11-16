Sperare sempre
Mettere a servizio i propri talenti
Mettere a servizio i propri talenti
Sperare sempre
Mettere a servizio i propri talenti
La Parola di Vita di questo mese corrisponde al versetto del Vangelo di Giovanni scelto come tema da vivere per la Giornata Mondiale della Gioventù di Seoul del 2027 e per la quale moltissimi giovani si stanno già preparando. Una chiamata al coraggio che non viene dalle nostre forze, ma dallo spazio che decidiamo di lasciare a Gesù nella nostra vita. Un cammino di speranza che, come ci raccontano dal Focolare di Aklan (Filippine), è già iniziato.
A Frascati l’Apertura dell’Inchiesta Diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio don Silvano Cola.
Un itinerario tra popolo, famiglie e periferie, dove papa Leone XIV ha indicato nella fraternità e nell’incontro la strada per una Chiesa capace di costruire unità e speranza nella società uruguaiana.
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