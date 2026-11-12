Don Silvano Cola: la passione per l’unità

“Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà” (Ezechiele 47,9).

Con queste parole il profeta Ezechiele descrive in maniera vigorosa un corso d’acqua che, invece di essere assorbito dal deserto, lo trasforma. È l’immagine di Dio che entra nella storia e non si limita a migliorare le situazioni, ma genera una vita nuova lì dove umanamente sembra impossibile; la stessa immagine che, il 9 novembre 2026, durante la liturgia eucaristica è stata associata alla testimonianza di vita del Servo di Dio don Silvano Cola, proprio in occasione della Sessione di Apertura dell’Inchiesta Diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione svoltasi all’interno della Cattedrale di Frascati (Roma, Italia).

Un momento solenne per la Chiesa e di grande comunione, che ha radunato tantissime persone, tra rappresentanti delle istituzioni ecclesiali, della società civile e tutti coloro che hanno conosciuto don Silvano, sacerdote focolarino, dedito al ministero sacerdotale, alla formazione umana e ad accompagnare le persone ad un incontro personale a tu per tu con Dio.

La cerimonia, che è coincisa con la Festa dell’anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense, “giorno di grande significato rispetto alla comunione con la Chiesa” come ha ricordato Mons. Stefano Russo, Vescovo di Velletri- Segni e di Frascati durante la sua omelia, è stato un vero invito a ricordare alle le comunità ecclesiali la chiamata universale alla santità.

“Quando in modo tangibile nel cammino di fede si riceve un dono prezioso comprendi che non lo puoi tenere per te e ti sforzi di farne parte ad altre persone- ha continuato Mons. Russo. (…) In don Silvano avvertivi una capacità di ritrasmettere il dono ricevuto con una intensità che appariva dello stesso livello della sorgente da cui il dono scaturiva, ridonando spesso forza ed entusiasmo a quanti avevano modo di ascoltarlo, di accogliere la sua parola di fare comunione con lui”.

La figura di don Silvano Cola, la sua semplicità, il suo legame con il Movimento dei Focolari e, in particolare, il suo amore per la Chiesa e la cura e l’attenzione per i sacerdoti, sono state sapientemente introdotte a seguito della Celebrazione Eucaristica dalle parole del card. Lazzaro You Heung-Sik, prefetto del Dicastero per il Clero, il quale ha affermato: “don Silvano convinceva per la sua coerenza e la sua semplicità. Con il suo esempio e le sue parole ci ricordava sempre che il sacerdozio ministeriale deve poggiare sulla vita del sacerdozio battesimale mariano: niente clericalismo, ma dare la vita per gli altri”.

L’incontro con il Carisma dell’Unità e con Chiara Lubich rappresenta un accadimento travolgente e risanante per il Servo di Dio, apportatore di speranza e di un rinnovato slancio che lo hanno sempre contraddistinto e accompagnato. Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari, nel ricordarlo, ha affermato: “è stato un uomo che ha preso sul serio il Vangelo, fino a lasciarsi trasformare nella vita e nel pensiero. Quando conobbe il Movimento dei Focolari, don Silvano attraversava un momento non semplice del suo cammino sacerdotale. L’incontro con la spiritualità dell’unità gli fece ritrovare Gesù e comprendere in modo nuovo il sacerdozio: non inteso come un ‘ruolo’, ma come una vita da donare. Da allora l’unità non fu per lui un tema sul quale riflettere, divenne il suo modo di vivere e la sua passione”.

A seguito della Celebrazione Eucaristica e delle varie testimonianze, ha avuto luogo l’iter di insediamento, avviato dal postulatore della Causa, Waldery Hilgeman: “la comunità dei fedeli – ha ricordato in seguito- e noi tutti abbiamo bisogno di modelli di vita, quelle persone che ci fanno sperimentare qualcosa di speciale e che costituiscono per noi tutti un esempio”.

Un desiderio inciso nei cuori: quello di guardare a testimoni coerenti, discepoli che, proprio come i torrenti, non trattengono nulla per sé, scorrono continuamente e, proprio per questo, generano nuova vita. È la raffigurazione dell’amore evangelico: quando il bene, la fraternità, la misericordia circolano e vengono condivisi, non importa quanto grande sia il deserto: ciò che conta sono i frutti che vi potranno nascere.

Maria Grazia Berretta

Foto: © Joaquin Masera e Lucas Jatuff – CSC Audiovisivi