In un periodo caratterizzato dalla frammentazione geopolitica, dal calo degli aiuti allo sviluppo e dalla crescente incertezza sul futuro della cooperazione globale, quale ruolo possono svolgere le religioni nella definizione di nuovi modelli di sviluppo e di costruzione della pace? In che modo le collaborazioni multireligiose e lo sviluppo umano integrale possono contribuire a plasmare il futuro dei partenariati globali e a costruire società più pacifiche e prospere?

La tavola rotonda dal titolo “Religione, sviluppo e pace: quale futuro per le partnership globali?” rappresenta la sessione conclusiva, aperta al pubblico, della conferenza internazionale “Bridging Worlds”, giunta alla sua terza edizione. L’appuntamento riunirà a Castel Gandolfo (Roma) rappresentanti di diverse tradizioni religiose, studiosi ed esperti di cooperazione internazionale per riflettere sul rapporto tra fede, sviluppo umano e costruzione della pace. Sarà inoltre un’occasione per ascoltare il contributo di autorevoli esponenti di differenti religioni sulle possibili risposte alle sfide globali, attraverso forme innovative di collaborazione a livello internazionale.

L’evento, promosso dal Freedom and Prosperity Center dell’Atlantic Council, è realizzato in collaborazione con Ansari Institute for Global Engagement with Religion, con il Centro per il dialogo interreligioso del Movimento dei Focolari e l’ Istituto Universitario Sophia.

Nei due precedenti incontri, tenutisi a Roma nel 2024 e nel 2025, il Freedom and Prosperity Center dell’Atlantic Council ha guidato questa iniziativa internazionale con l’obiettivo di ridefinire il dibattito globale sulla libertà religiosa attraverso la lente dello Sviluppo Umano Integrale (IHD). Una libertà religiosa intesa non solo come protezione dalla persecuzione, ma come come capacità concreta delle comunità religiose di contribuire alla coesione sociale e alla fraternità tra i popoli. Da questo percorso è nata una rete internazionale in costante crescita, impegnata a favorire nuove forme di collaborazione tra istituzioni religiose e realtà laiche su temi di interesse comune.

La conferenza si svolgerà in inglese, con traduzione in italiano in sala. Sarà trasmessa anche via streaming in inglese: chi desidera seguirla può accreditarsi al seguente link.

Stefania Tanesini