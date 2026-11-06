Al via la Causa di Beatificazione di don Silvano Cola

Sacerdote, con una formazione in psicologia e pedagogia, Don Silvano Cola (1928-2007) si occupò nei primi anni del suo ministero di minori in situazioni di abbandono e difficoltà, presso la “Città dei Ragazzi” di Torino, dove elaborò un metodo educativo basato su percorsi di studio personalizzati, all’avanguardia per quel tempo. Nel 1954, a 26 anni, conobbe il Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich e il carisma dell’unità, che segnò profondamente il suo ministero sacerdotale. Nel corso degli anni si dedicò in particolare alla formazione del clero e alla diffusione del carisma dell’unità, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del ramo sacerdotale del Movimento. Chiara Lubich lo considerava cofondatore di questa realtà.

“Rimane indimenticabile per me ciò che avvenne nel giorno della mia ordinazione – ricorda Il card. Lazzaro You Heung-Sik, Prefetto del Dicastero per il Clero, che aveva conosciuto don Silvano da quando era seminarista –.Tornati in sagrestia, don Silvano mi si avvicinò e mi mise attorno al collo una catenina con la croce d’oro. ‘Questo è il tuo Sposo’, mi disse. Come a dire: questo è il tuo fedele compagno di viaggio, colui col quale condividere tutto e da ravvisare in ogni circostanza dolorosa, la chiave per rendere feconda la tua esistenza e il tuo ministero. ‘Vivi la tua vita con lui!’. Una consegna che ha orientato la mia storia e mi accompagna tuttora”.

La cerimonia sarà presieduta da mons. Stefano Russo, vescovo di Velletri-Segni e di Frascati, e rappresenta l’avvio ufficiale del percorso ecclesiale volto a raccogliere testimonianze e documentazione sulla vita, le virtù e la fama di santità di don Silvano Cola.

Saranno presenti: il card. Lazzaro You Heung-Sik, prefetto del Dicastero per il Clero; card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito dell’Aquila e presidente della Commissione cardinalizia di vigilanza dell’IOR; mons. Tommaso Caputo, arcivescovo Prelato di Pompei; mons. Vincenzo Zani, arcivescovo, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa; mons. Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado; mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva; mons. Gianfranco De Luca, vescovo emerito di Termoli-Larino; Margaret Karram e Roberto Almada, presidente e copresidente del Movimento dei Focolari.

Stefania Tanesini

Diretta streaming all’indirizzo: http://live.focolare.org/donsilvano in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco. Per l’occasione sarà pubblicato il libro “Rendere luminosa la notte. Biografia di Silvano Cola. Seconda parte (1967-2007)” di Fernando Muraca (Città Nuova Editrice). Programma Ore 15.30: Celebrazione Eucaristica. Ore 16.30: Presentazione della figura del Servo di Dio don Silvano Cola. A seguire apertura dell’Inchiesta diocesana – Prima sessione.