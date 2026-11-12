Valorizzare l’attimo presente
Esprimere la gratitudine
Esprimere la gratitudine
Valorizzare l’attimo presente
Esprimere la gratitudine
Un itinerario tra popolo, famiglie e periferie, dove papa Leone XIV ha indicato nella fraternità e nell’incontro la strada per una Chiesa capace di costruire unità e speranza nella società uruguaiana.
Tavola rotonda interreligiosa. 11 novembre dalle 17.00 alle 19.00 al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Roma). Diretta streaming
Il lunedì 9 novembre 2026 alle ore 15,30 nella cattedrale di Frascati (Roma).
Diretta streaming dell’evento in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.
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