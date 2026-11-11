Il Papa in Uruguay: costruire ponti

L’Uruguay con una forte tradizione democratica è uno dei Paesi più secolarizzati dell’America Latina. Eppure, dietro la diminuzione della pratica religiosa, continua a vivere una Chiesa capillare e vicina alla gente, presente nelle periferie urbane, nell’educazione, nella promozione sociale e nell’accompagnamento delle famiglie. In questo contesto si è svolta la visita di papa Leone XIV, un viaggio breve ma intenso. “La percentuale di cattolici in Uruguay è molto bassa, eppure la visita del Papa ha suscitato un interesse straordinario, anche tra persone che non professano la fede cattolica e che non frequentano la Chiesa”, dice Maria Florencia Decarlini, focolarina di Montevideo.

Fin dall’arrivo, il Pontefice ha richiamato il valore dell’incontro e del dialogo. “É entrato nelle radici culturali del popolo uruguaiano – continua Maria Florencia -, mettendo in luce le sue virtù e indicando gli aspetti in cui è necessario migliorare e crescere; ha compreso i dolori che affliggono la nostra società e la nostra Chiesa in cammino, offrendoci parole di incoraggiamento e di consolazione, facendoci sentire che non siamo soli, che il suo cuore di pastore è con noi”.

La Messa a Paysandú: costruire ponti

Uno dei momenti più significativi è stato la celebrazione eucaristica nel Parque París Londres di Paysandú. Davanti a migliaia di fedeli, Leone XIV ha descritto l’immagine del ponte che unisce le due rive del fiume Uruguay, trasformandola in una metafora della vocazione cristiana.

“Quanto è importante essere costruttori di ponti”, ha affermato il Papa, invitando tutti a “rafforzare i legami, unire, comunicare e trasmettere la gioia della fede”. Un’esortazione che richiama il carisma dell’unità vissuto quotidianamente dai membri dei Focolari nei diversi ambiti della società. Nella stessa omelia il Pontefice ha evocato il “mate”, la bevanda simbolo tipico della cultura uruguaiana, come segno di amicizia, condivisione e incontro, capace di insegnare la fraternità nelle relazioni di ogni giorno. “La visita del Papa a Paysandú ha superato tutte le aspettative che potevamo avere. È stato davvero emozionante. La messa è stata meravigliosa, molto semplice, molto ‘nostra’”, scrivono dalla comunità dei Focolari di Paysandú.

In attesa del Papa Messa a Paysandú “Nueva Vida”

Nel barrio Borro: la Chiesa accanto agli ultimi

Particolarmente toccante è stata la visita al barrio Borro, nell’area di Casavalle, una delle zone socialmente più fragili di Montevideo. Qui il Papa ha voluto incontrare una Chiesa che opera silenziosamente tra famiglie vulnerabili, bambini e anziani, attraverso scuole, centri educativi e opere assistenziali.

La scelta di questa tappa ha messo in luce una dimensione essenziale della missione ecclesiale: stare accanto a chi vive situazioni di povertà e marginalità. Anche in questo contesto il lavoro di molte realtà ecclesiali, tra cui il Movimento dei Focolari con “Nueva Vida” che offre il doposcuola a bambini e adolescenti, si inserisce nel tessuto sociale promuovendo relazioni di reciprocità e solidarietà, capaci di ricucire legami spesso segnati dall’esclusione.

La veglia allo Stadio Centenario: un popolo in cammino

La sera del 7 novembre, migliaia di persone si sono riunite nello storico Stadio Centenario per la grande veglia di preghiera, uno degli eventi centrali del viaggio apostolico con la partecipazione di sessantamila persone.

L’incontro ha rappresentato un forte segno di comunione per una Chiesa dispersa geograficamente e numericamente minoritaria. Giovani, famiglie, religiosi, movimenti ecclesiali e rappresentanti delle diverse comunità del Paese hanno vissuto un momento di preghiera e ascolto, testimoniando il desiderio di essere protagonisti di una società più unita e fraterna. “Cristo entri davvero in ciò che fate, in ciò che amate, in ciò che scegliete, anche in quelle parti della vostra vita che nessuno vede. Siate santi!”, ha detto il Papa.

Per molti aderenti dei Focolari presenti, la veglia è stata anche un’occasione per rinnovare l’impegno a costruire legami di fraternità universale, contribuendo a diffondere quella “cultura dell’incontro” più volte richiamata dal magistero della Chiesa.

Pronti per salutare Leone XIV Veglia allo Stadio Messa a Florida

Florida: la fede custodita dalle famiglie

La visita si è conclusa a Florida, presso il Santuario Nazionale della Virgen de los Treinta y Tres, patrona dell’Uruguay, luogo profondamente legato alle radici religiose e alla storia nazionale.

Nell’omelia della Messa conclusiva, Leone XIV ha rivolto parole particolarmente intense alle donne che hanno custodito la fede nelle famiglie uruguaiane. “Grazie per aver mantenuto aperto, in tante famiglie, un cammino verso Dio”, ha detto il Pontefice, esortando madri e nonne a non stancarsi mai della loro missione educativa e spirituale.

Parole che hanno trovato un’eco particolare in un Paese dove molte comunità cristiane continuano a vivere grazie alla testimonianza discreta e perseverante delle famiglie.

Un seme per il futuro

La visita di Papa Leone XIV ha lasciato all’Uruguay un messaggio semplice ma esigente: costruire ponti, prendersi cura dei più fragili, custodire la fede nelle famiglie e rafforzare la fraternità tra le persone.

“Credo che tutti noi, sia che apparteniamo alla Chiesa cattolica, sia gli altri, attratti dalla semplicità e dalla forza della sua persona, abbiamo sperimentato la sua grande vicinanza. Il suo appello risuona potente: ‘Non stancatevi di trasmettere la fede’ – conclude Decarlini -. È impressionante constatare quanto la sua presenza in questi giorni abbia contribuito a rafforzare le ginocchia vacillanti e a suscitare in molte persone a noi vicine il desiderio di una vita in Dio e a testimoniare che l’unità è possibile e che il Vangelo può ancora generare legami di comunione e speranza nella nostra società uruguaiana”.

Carlos Mana con la collaborazione dei Servizi di Comunicazione del Cono Sud

Foto: Servizi Comunicazione Cono Sud e fotogrammi da trasmissioni televise