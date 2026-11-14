“Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!”: il cammino verso la Gmg è già iniziato

Dallo scorso anno coltiviamo il sogno di partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù 2027 in Corea. Quando finalmente si è presentata l’occasione di fare un passo concreto e iscriverci come delegati dei Focolari attraverso il modulo Google, ci siamo subito messi in cammino, pieni di entusiasmo e di speranza.

Poi abbiamo cominciato a conoscere meglio i costi del pellegrinaggio: i biglietti aerei, l’alloggio, il cibo e tutte le altre spese. Come per molti si tratta di una cifra considerevole e sappiamo che dobbiamo prepararci per tempo. Per alcuni dei nostri giovani, però, quel sogno ha cominciato improvvisamente ad allontanarsi, fino a sembrare irraggiungibile.

Uno di loro mi ha detto: “Sono sicuro che mia madre non mi permetterà di andare”. Poco dopo, mi ha confidato qualcosa che mi ha profondamente commossa. Ogni volta che viene ai nostri incontri di formazione per i giovani, percorre circa 60 chilometri da casa sua e prende ben otto mezzi di trasporto pubblico pur di essere presente. Ma non è stata la distanza a colpirmi di più. È stato ciò che mi ha raccontato: “Non chiedo ai miei genitori i soldi per il trasporto. Risparmio dalla mia paghetta quotidiana. A scuola rinuncio alla merenda per mettere da parte abbastanza soldi per il viaggio, perché i miei genitori non possono darmeli. Perciò, andare in Corea per la GMG è impossibile”.

Pensare che, mentre altri ragazzi possono vivere con più tranquillità la loro quotidianità, lui rinuncia persino alla merenda pur di raggiungerci! E non viene soltanto per partecipare agli incontri: quando può, mi aiuta anche nelle attività di formazione con altri giovani. Mi sono resa conto che, anche se risparmiasse tutta la sua paghetta per un anno intero, difficilmente riuscirebbe a mettere insieme la somma necessaria per il pellegrinaggio in Corea. Eppure, continua a venire. Continua a donarsi. Continua a dire di sì. Poi mi ha detto: “Anche se non potrò venire con voi, continuerò ad aiutarvi nei preparativi”. Quelle parole mi sono rimaste nel cuore.

Poco dopo si è presentata l’occasione di avviare le pratiche per il passaporto. Appena un’altra giovane ha saputo della sua situazione, si è subito offerta di aiutarlo economicamente. Sono rimasta profondamente colpita. La vulnerabilità di un giovane aveva risvegliato la generosità di un altro. Un bisogno aveva aperto uno spazio all’amore. E da quel primo gesto, l’amore ha cominciato a diffondersi. È stato allora che ho compreso, ancora una volta, qualcosa di essenziale sulla GMG.

La GMG non è soltanto per chi può permettersi di partire. È anche per chi si sente chiamato e risponde con fede, speranza e coraggio, seguendo il messaggio che ci ha lasciato da poco Papa Leone XIV.

Ci sentiamo chiamati a uscire da noi stessi. Impariamo a guardare oltre le nostre possibilità, a cercare nuove soluzioni, a condividere ciò che abbiamo. Il desiderio di questi giovani ci spinge a non fermarci davanti a ciò che sembra economicamente impossibile.

Non ci chiediamo più soltanto: “Come farà questo giovane a pagarsi il viaggio?”. Cominciamo a domandarci: “Che cosa possiamo fare insieme perché anche lui possa partire?”.

Così diventiamo più attenti, più sensibili. L’amore cresce. La generosità si moltiplica e la comunità diventa più umana. Non sappiamo ancora come andranno le cose, né se tutti i nostri giovani riusciranno a partire per la Corea. Ma questa esperienza ha rafforzato in me la convinzione che dobbiamo fare tutto il possibile per accompagnarli.

Il cammino è già iniziato e continua ogni volta che qualcuno smette di pensare soltanto al proprio sogno e comincia a farlo diventare anche il sogno di un altro.

Forse il miracolo più grande della GMG non sarà soltanto ritrovarci un giorno in Corea, insieme a milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Il miracolo è che, ancora prima di arrivarci, stiamo già imparando a diventare un’unica famiglia.

Anche questo è GMG. Anche questo è formazione. Anche questo è un modo bellissimo di incontrare Dio.

Mary Ann Tolentino

Foto: Gentileza focolare Aklan, Filippine