What’s UP? – Sognare insieme

Dal 29 giugno al 10 luglio, al Centro Internazionale dei Focolari, si è svolta per la prima volta una formazione per i membri del Consiglio generale e dei consigli dei centri delle focolarine e dei focolarini. Momenti di incontro che, in questa fase di passaggio dopo l’Assemblea Generale 2026, hanno fornito strumenti concreti e orientamenti utili ai nuovi membri, valorizzando l’esperienza degli uscenti. Ad animare queste intense giornate un desiderio: camminare sempre di più “insieme e in comunione”.
Attivare i sottotitoli e scegliere la lingua desiderata
Molto bello grazie….io chiederei solo più spontaneità e semplicità senza la preoccupazione che sia tutto perfetto “mediatamente”.