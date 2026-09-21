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Può una sola panetteria trasformare una città?

Set 21, 2026

Testimonianza di Sun Lim (Sole), Corea del Sud, nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.

Ogni anno, circa 12 milioni di persone visitano la panetteria Sungsimdang, a Daejeon, Corea del Sud.

Cosa attira tutte queste persone?

Oltre ai deliziosi dolci e prodotti da forno, alla Sungsimdang clienti, partner e collaboratori sperimentano anche una cultura di comunione che promuove iniziative sociali e ambientali.

  • 79,2 tonnellate di carbonio in meno ogni anno grazie al riciclo delle confezioni del latte.
  • Produzione in collaborazione con gli agricoltori locali
  • Collaborazione con le università della regione.

Un vero e proprio ecosistema locale che collega produzione, educazione e cultura.

“Se non avessimo conosciuto l’Economia di Comunione, forse saremmo rimasti semplicemente una ‘buona panetteria di successo’.”

Audio in lingua originale. Attivare i sottotitoli e scegliere la lingua desiderata.

1 commento

  1. Ico
    Ico il 21/09/2026 alle 10:59

    bellissima iniziativa! grazie di questa testimonianza.

    Rispondi

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