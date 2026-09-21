Può una sola panetteria trasformare una città?

Ogni anno, circa 12 milioni di persone visitano la panetteria Sungsimdang, a Daejeon, Corea del Sud.
Cosa attira tutte queste persone?
Oltre ai deliziosi dolci e prodotti da forno, alla Sungsimdang clienti, partner e collaboratori sperimentano anche una cultura di comunione che promuove iniziative sociali e ambientali.
- 79,2 tonnellate di carbonio in meno ogni anno grazie al riciclo delle confezioni del latte.
- Produzione in collaborazione con gli agricoltori locali
- Collaborazione con le università della regione.
Un vero e proprio ecosistema locale che collega produzione, educazione e cultura.
“Se non avessimo conosciuto l’Economia di Comunione, forse saremmo rimasti semplicemente una ‘buona panetteria di successo’.”
Audio in lingua originale. Attivare i sottotitoli e scegliere la lingua desiderata.
bellissima iniziativa! grazie di questa testimonianza.