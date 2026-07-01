What’s UP? Si parte!

Uno spazio nuovo, per conoscere e far conoscere in modo diretto e informale. Un appuntamento dedicato alla condivisione di notizie, storie, iniziative per scoprire cosa succede al Centro Internazionale e nelle diverse aree del mondo e rafforzare il senso di comunità.
In questo primo Episodio partiremo dal Centro Internazionale (Rocca di Papa, Roma), cuore del governo del Movimento dei Focolari, e dopo qualche curiosità conosceremo meglio alcuni dei Consiglieri che, con l’Assemblea Generale di marzo 2026, hanno concluso il loro mandato.
Si parte!
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Grazie! Molto bello!
bellissimo auguro a tutti una “Buona nuova Avventura” lì dove andranno i consiglieri uscenti.
un’idea straordinaria!!!!!
Cool stuff indeed. Well done!
Grazie, bellissimo!👏🏻