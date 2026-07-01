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What’s UP? Si parte!

Lug 1, 2026

Benvenuti in What's UP?, un format del Movimento dei Focolari che accorcia le distanze e ci fa sempre più famiglia.

Uno spazio nuovo, per conoscere e far conoscere in modo diretto e informale. Un appuntamento dedicato alla condivisione di notizie, storie, iniziative per scoprire cosa succede al Centro Internazionale e nelle diverse aree del mondo e rafforzare il senso di comunità.

In questo primo Episodio partiremo dal Centro Internazionale (Rocca di Papa, Roma), cuore del governo del Movimento dei Focolari, e dopo qualche curiosità conosceremo meglio alcuni dei Consiglieri che, con l’Assemblea Generale di marzo 2026, hanno concluso il loro mandato.

Si parte!

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5 Commenti

  1. Carlo Fusco
    Carlo Fusco il 01/07/2026 alle 11:13

    Grazie! Molto bello!

    Rispondi
  2. Caterina Umana
    Caterina Umana il 01/07/2026 alle 11:24

    bellissimo auguro a tutti una “Buona nuova Avventura” lì dove andranno i consiglieri uscenti.

    Rispondi
  3. Ionella Tomasello
    Ionella Tomasello il 01/07/2026 alle 11:33

    un’idea straordinaria!!!!!

    Rispondi
  5. Simonetta Cicuzza
    Simonetta Cicuzza il 01/07/2026 alle 12:21

    Grazie, bellissimo!👏🏻

    Rispondi

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