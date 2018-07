L’inno della GMG di Panama

Si chiama “Sia fatto di me secondo la tua parola” e la sua versione internazionale è stata lanciata il 4 luglio. La prossima Giornata Mondiale della Gioventù, cui parteciperà Papa Francesco, si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 e avrà un inno ufficiale in cinque lingue. La musica è stata composta da Abdiel Jimenez, e la versione italiana è stata composta dal maestro Marco Frisina. Interpreti della versione internazionale sono Gabriel Diaz, Marisol Carrasco e Masciel Munoz per lo spagnolo; Lucia Munoz e Pepe Casis per l’italiano; Naty Beitia per il francese; José Berasategui e Eduviges Tejedor per l’inglese, e Erick Vianna e Kiara Vasconcelos della Comunità Shalom del Brasile per il portoghese.