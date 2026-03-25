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Co-cittadini di Loppiano: insieme per costruire futuro

Mar 25, 2026

Un’ Associazione, nata da chi ha vissuto un periodo a Loppiano (Incisa Val d’Arno, Italia), la Cittadella del Movimento dei Focolari, con la mission di sostenerla, cooperando con la sua Governance, per far sì che essa possa continuare ad essere un punto di speranza, un luogo di testimonianza e di fraternità universale, così come Chiara Lubich l’ha pensata fondandola.

Un ritorno a Loppiano doppo tanti anni, sensazioni e sogni che si risvegliano con l’idea di dar vita a nuovi progetti. È quello che racconta Roberto Brundisini all’apertura del sito web dei co-cittadini di Loppiano.

“Un giorno torno in visita a Loppiano, dove avevo vissuto per qualche tempo anni addietro. E mi accorgo di trovarmi bene, a casa. Mi meraviglio di esserne rimasto lontano così a lungo e penso a tanti che come me hanno perso i contatti con questa realtà. Capisco e comunico che questa è la casa non solo di chi ci abita ma anche di chi la ama. E so che sono tanti.

Foto: Horacio Conde

Si sparge la voce, si riattivano i circuiti spenti e come da un lungo letargo si destano volti antichi e nuovi. Loppiano c’è, è lì, c’è ancora! I sogni che si erano assopiti riprendono vita, con la determinazione dell’umiltà. Perché i sogni che restano nel cassetto fanno la muffa.

Allora, cosa bisogna fare? Ci si domanda. Da dove si comincia?

Ah, ecco- diciamo tra noi- forse possiamo creare una comunità energetica. Giusto! – risponde qualcuno. Forse potremmo impostare un’agricoltura alternativa. Bello! Contribuire al riassetto urbanistico e ambientale della Cittadella secondo i criteri della Laudato si’.

Che sogno! Ci siamo detti: Perché non organizziamo una struttura di accoglienza dove passare un po’ di giorni di relax e riprendere a rieducarci alla natura e ai rapporti umani? Fantastico- continua qualcun’ altro- a me piacerebbe trovare un hub, uno spazio di incontro per scambi culturali tra giovani e magari anche tra artisti. Molto interessante! E se realizzassimo una Webradio dal respiro universale, vista la varietà di competenze, esperienze, conoscenze che molti di noi, sparsi in tutte le latitudini, hanno acquisito in questi anni? Altro sogno! (…)”

In occasione della visita al Centro Internazionale abbiamo intervistato il Presidente dell’Associazione, Alessandro Agostini e uno dei consiglieri, Nicola di Settimo.

Attivare i sottotitoli e scegliere la lingua desiderata

Intervista di Anna Lisa Innocenti e Carlos Mana
Montaggio: Joaquín Masera.

Sito web: https://www.cocittadinidiloppiano.org

6 Commenti

  1. Patrizia Ghiraldo
    Patrizia Ghiraldo il 25/03/2026 alle 8:15

    bellissimo noi abbiamo a cuore Loppiano è qui che abbiamo conosciuto l’ ideale che ci accompagna da tutta la vita
    a me piacerebbe molto passare del tempo a Loppiano immersa nella natura in relax e approndite rapporti umani alla luce dell’ ideale grazie

    Rispondi
    • luisa martinelli
      luisa martinelli il 26/03/2026 alle 11:37

      se tutto andrà bene
      .. verrò!!!
      mi interessa molto questa iniziativa
      Luisa

      Rispondi
  2. Lupidi Vittorio
    Lupidi Vittorio il 25/03/2026 alle 8:47

    bella inniziativa per chi ha possibilta concrete

    Rispondi
  3. Benedetto Gui
    Benedetto Gui il 25/03/2026 alle 11:44

    Bravi! Bellissima iniziativa! Merita! Andate avanti e coinvolgete i tanti che amano Loppiano per contribuire a realizzare sempre meglio la sua potenzialità di essere luogo di incontro, di testimonianza dell’amore reciproco, di sperimentazione sociale e ambientale, di solidarietà, di vacanze (non artificialmente) intelligenti

    Rispondi
  4. Nico Tros
    Nico Tros il 25/03/2026 alle 16:55

    Molto bello e vivo. Grazie!!

    Rispondi
  5. Luigi Negri
    Luigi Negri il 26/03/2026 alle 11:19

    Molto bello. Io ci sono stato negli anni 70 80 ho un bel ricordo e una bellissima cosa da portare avanti x le generazioni future

    Rispondi

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