Gen Verde: un viaggio interiore, un’esperienza in musica

Il complesso internazionale artistico femminile Gen Verde torna con un nuovo album di canzoni inedite, brani musicali nuovi, pezzi riarrangiati e anche alcuni dei brani che sono stati lanciati negli ultimi anni.

“Tutto parla di te – Preghiera in musica” è il titolo del nuovo album della band nata dal Carisma dell’unità del Movimento dei Focolari.

“Tutto ci parla di Dio: la natura che ci circonda, l’aria che respiriamo, le persone che ci passano accanto, le gioie e le difficoltà, i momenti di profonda felicità, ma anche quelli di buio e di dolore dei quali Gesù si è preso carico sulla croce. Questo album è frutto di un’esperienza centrale per il Gen Verde. Ogni sua nota, ogni parola e ogni silenzio vuole esprimere il loro rapporto con Dio, il cuore di tutto quello che il Gen Verde è e fa”, queste le parole che descrivono l’album e che sintetizzano il motivo e l’anima dell’opera.

Nancy Uelmen (Stati Uniti), cantante, pianista e compositrice del Gen Verde afferma: “Come dice Chiara Lubich, la fondatrice dei Focolari: ‘La preghiera: è il respiro dell’anima, l’ossigeno di tutta la nostra vita spirituale, l’espressione del nostro amore a Dio, il carburante di ogni nostra attività’ (Chiara Lubich, Cercando le cose di lassù). Così vogliamo invitare tutti a fare un viaggio interiore insieme, guidato da ogni brano dell’album, sperando che possa essere uno strumento di preghiera in musica, così come lo è per noi”.

Com’è nata l’idea di questo album?

“Per noi più che un album è un’esperienza molto speciale – ribadisce Nancy -, perché siamo andate al cuore del Gen Verde, per quello che è e che fa. È ciò che ispira la nostra musica: il nostro rapporto con Dio. Abbiamo voluto quindi creare un album sulla preghiera e la musica, attraverso canzoni e alcuni brani strumentali, per esprimere il nostro cuore e tutto quello che siamo e facciamo. L’idea è di percorrere un viaggio interiore: ogni brano parla di un aspetto del rapporto che si può vivere con Dio e l’uno con l’altro. Come afferma il titolo, possiamo trovare Dio ovunque – nella natura, nel prossimo, nel nostro cuore –, quindi questo album è come un viaggio che può aiutarci a scoprire questa presenza. È il frutto di un’esperienza centrale per noi”.

Il Gen Verde ha sede a Loppiano, la cittadella dei Focolari vicino Firenze (Italia) ed è composto da venti focolarine di 14 Paesi diversi. Un mix di internazionalità, una palestra continua nell’amare la cultura, le tradizioni e i diversi tipi di musica che caratterizzano i membri del team. Da oltre 50 anni la band viaggia in giro per il mondo per testimoniare che pace, fraternità, dialogo e unità sono possibili. Ora, con questo nuovo progetto, il viaggio è all’interno di ognuno di noi per ritrovare sé stessi, Dio e gli altri.

L’album è disponibile dal 6 giugno su tutte le piattaforme digitali (Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon music, Deezer, Tidal). L’album fisico, che contiene un libretto con le parole delle canzoni e anche delle meditazioni per aiutare alla preghiera, è disponibile sul sito Made in Loppiano.

Lorenzo Russo