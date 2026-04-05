Io auguro a noi occhi di Pasqua
capaci di guardare
nella morte fino alla vita,
nella colpa fino al perdono,
nella divisione fino all’unità,
nella piaga fino allo splendore,
nell’uomo fino a Dio,
in Dio fino all’uomo,
nell’io fino al tu.
E insieme a questo, tutta la forza della Pasqua!
(Pasqua 1993)
Klaus Hemmerle
(La luce dentro le cose, Città Nuova, Roma 1998, pag. 110)
Foto: © Aakash-Sunuwar by Pexels.com
Grazie infinite per questi auguri speciali, un grande abbraccio e buona Pasqua anche da me, insieme nel ricominciare a risorgere1