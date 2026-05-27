Oggi sono attento/a alle necessità di chi è accanto
Mettere in rilievo l’altro/a
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Pubblicata la prima enciclica di Papa Leone XIV dal titolo “Magnifica Humanitas”. Nel 135° anniversario della “Rerum novarum”, il Pontefice riflette sulla Dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell’intelligenza artificiale. L’appello a custodire “una magnifica umanità abitata da Dio”, promuovendo verità, dignità del lavoro, giustizia sociale e pace. Nell’era digitale, occorre disarmare l’Intelligenza Artificiale (IA) e superare la teoria della “guerra giusta”, rilanciando dialogo e multilateralismo.
Pubblichiamo di seguito l’articolo apparso su Città Nuova, scritto da Joachim Schwind sulla presentazione del libro “Paradiso ‘49”, di Chiara Lubich: un testo a lungo custodito che oggi dialoga con la Chiesa e la cultura contemporanea.
Si è svolta ieri, 22 maggio 2026, presso la Sala Paolo VI della Pontificia Università Lateranense di Roma, la presentazione del volume “Paradiso ‘49” di Chiara Lubich, Fondatrice del Movimento dei Focolari. Le parole di Padre Fabio Ciardi ci introducono nell’esperienza e nella lettura di questi scritti mistici.
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