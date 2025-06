Ascoltare la voce della coscienza

“Vedevo l’assurdità, la stupidità, e soprattutto il peccato della guerra…”. Igino Giordani scrivendo le sue memorie riflette sul terribile periodo della prima guerra mondiale, in cui lui stesso fu arruolato. L’‘inutile strage’, come la definì Benedetto XV. Le sue parole ci fanno pensare a come la storia potrebbe insegnarci a lavorare oggi per la pace, combattendo contro le nuove, assurde, inutili stragi del nostro secolo.