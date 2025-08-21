Aderire a Dio
Adoperarsi per il bene comune
Adoperarsi per il bene comune
Aderire a Dio
Adoperarsi per il bene comune
Intervista con il fondatore della Comunità di Sant’ Egidio.
Un viaggio musicale fra tradizione e innovazione, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 agosto.
Nella vita quotidiana si presentano situazioni impreviste che alterano i nostri piani. Possiamo lasciarci prendere da esse e alla fine ci rimarrà un senso di amarezza per ciò che abbiamo vissuto. Se invece teniamo presente il “tesoro”, l’amore per il prossimo, troveremo il modo di gestirle e nel cuore resterà il dolce sapore della pace.
0 commenti