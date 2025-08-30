Incoraggiare
Il 2 luglio 2025 è stato pubblicato il Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la X Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato che si celebra il 1 settembre. Proponiamo una riflessione di Maria De Gregorio, esperta per lo sviluppo sostenibile della Fondazione Ecosistemi, specializzata in strategie, e azioni per ridurre i rischi e gli impatti ambientali.
Intervista con la fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti
A venticinque anni dal lancio di Chiara Lubich del Progetto “Operation Unity Washington D.C.”, Margaret Karram e Jesús Morán sono nella capitale degli USA per conoscerne i passi concreti e il cammino in atto.
