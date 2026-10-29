Farsi carico delle preoccupazioni dell’altro
Valorizzare l’unicità di ognuno
Valorizzare l’unicità di ognuno
Farsi carico delle preoccupazioni dell’altro
Valorizzare l’unicità di ognuno
E se l’amore concreto accorciasse davvero le distanze?
Sassello (Italia) abbraccia la Beata Chiara Badano. Il 29 ottobre ci sarà una giornata di festa, memoria e solidarietà
Testimonianza di Andrew Kwasari e Samuel Robert, Nigeria, nell’evento: “Un camino de regeneración. 35 años de Economía de Comunión” svolto a Buenos Aires a maggio 2026.
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