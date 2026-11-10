Servire con amore
Impegnarsi per il bene comune
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Impegnarsi per il bene comune
Tavola rotonda interreligiosa. 11 novembre dalle 17.00 alle 19.00 al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Roma). Diretta streaming
Il lunedì 9 novembre 2026 alle ore 15,30 nella cattedrale di Frascati (Roma).
Diretta streaming dell’evento in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.
All’insegna di “Pace disarmata e disarmante” si è svolto l’incontro internazionale per la Pace, nella città di san Francesco, dal 25 al 27 ottobre 2026 promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.
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