Protagonisti di un nuovo futuro

Sin dai tempi remoti l’umanità coltiva il desiderio di conoscere il futuro, attraverso riti magici o l’interpretazione dei segni della natura. Alcune delle più grandi Opere dell’antichità delle diverse culture e religioni sono attraversate da questa tensione. Spesso nascono nei periodi storici di maggior sofferenza di un popolo.

Ma è davvero utile sapere che cosa accadrà? Che cosa ci offre conoscere in anticipo gli eventi che vivremo, o il modo in cui li vivremo? Nessuna delle tradizioni leggendarie lo svela compiutamente e più spesso il simbolismo nasconde la ricerca molto concreta e l’attesa di un domani migliore che dia un senso alle sofferenze di oggi.

Si potrebbe dire che, quando le cose vanno bene, il futuro non ci preoccupa; mentre quando vanno male, ci sostiene e ci incoraggia la speranza che domani possano cambiare in meglio. È il bisogno profondo di attendere un mondo nuovo, diverso, non solo per me, ma per tutti.

Il mondo di oggi esprime un “grido” che riguarda tutta l’umanità. Anche se non ne siamo toccati direttamente, basta guardare i telegiornali o sfogliare i quotidiani per renderci conto di tragedie di ogni genere. Come le viviamo noi? Ci abituiamo e cerchiamo di sopravvivere o, al contrario, ci lasciamo interrogare dal futuro e agiamo di conseguenza? Il mondo che immaginiamo, certamente, non esiste ancora; e tuttavia, come ricordava George Orwell, è possibile. Ma quale, fra i mondi possibili? Che cosa possiamo fare noi? Una risposta la troviamo nel pensiero di Albert Camus: «La vera generosità verso il futuro consiste nel dare tutto al presente»[1]

Il futuro, dunque, non è solo qualcosa da attendere, ma può essere preparato e in un certo senso anticipato già da ora. Dipende dal nostro atteggiamento e dalle nostre azioni quotidiane. Non sappiamo quando vedremo i frutti del cambiamento: è come un seme silenzioso che cresce senza che ce ne accorgiamo e che, col tempo, diventa una pianta capace di nutrire, proteggere e generare vita intorno a sé.

La sorpresa è che non possiamo immaginarne le conseguenze: la novità è garantita. Sarà un futuro imprevedibile, nato da relazioni trasformate, da sentimenti condivisi e da una solidarietà che si fa azione.

Per diventare motore di cambiamento e di rinnovamento della società occorre coraggio, lasciarsi interpellare da chi soffre, da chi è solo, da chi ha bisogno del nostro aiuto o del nostro consiglio. Non saremo risparmiati da difficoltà e da lotte interiori, ma non mancheranno nemmeno momenti di gioia e di autentica pienezza.

Recentemente a Firenze si è svolto un evento per sensibilizzare e coinvolgere i partecipanti in una carovana di fraternità: un’occasione per riflettere e condividere esperienze su come costruire un futuro di pace da diversi ambiti: economico, sindacale, riconversione industriale, ecologico, ecc. Un’azione che si vuole estendere come una macchia d’olio ad altre città e paesi.

Coraggio! siamo attori e non spettatori, affinché il futuro sia un presente di fraternità, concordia e pace.

Foto © Thophilong-Pixabay