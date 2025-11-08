Movimento dei Focolari
Prevenzione Abusi
Area Media
Contatti
Centro internazionale | Non categorizzato | Sociale

Un bilancio che parla di pace, formazione, salute e inclusione

Nov 8, 2025

Oltre 9,6 milioni di euro investiti, 177 opere, 394 aiuti individuali e 14 progetti in 13 Paesi sostenuti dall’Economia di Comunione. Il Bilancio di Comunione 2024 dei Focolari racconta una fraternità che contribuisce a cambiare la realtà.

“Abbiamo scelto di raccontare storie di prossimità e fraternità che sono il frutto dell’impegno di tante persone e comunità nel mondo che ogni giorno cercano di generare fiducia”. Con queste parole, Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari, ha aperto la presentazione del Bilancio di Comunione 2024 (BdC) tenutasi il 6 novembre 2025 al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum di Roma. Un documento che va oltre il rendiconto economico e racconta le opere attive in diversi Paesi legate ai Focolari e il loro impatto specifico su persone, comunità e territori. “Non si limita a misurare numeri, ma racconta relazioni” – ha sottolineato Suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. “La comunione è un bene strategico. Non è semplice condivisione di risorse, ma costruzione di legami che generano fiducia, coesione e resilienza. In termini economici, è capitale relazionale: riduce costi di esclusione, favorisce partecipazione, abilita processi di sviluppo umano integrale. Dove c’è comunione, la fragilità diventa opportunità, perché chi è inserito in reti di reciprocità ha più possibilità di uscire dalla marginalità. In un tempo di grandi disuguaglianze, questo bilancio è una denuncia profetica e una buona notizia: ogni singolo atto è importante”.

Margaret Karram
Alessandra Smerilli – Moira Monacelli

I dati

Ruperto Battiston, corresponsabile economico dei Focolari illustra i numeri: “Il BdC 2024 registra entrate per 8,1 milioni di euro provenienti da donazioni, dalla libera comunione dei beni dei membri e da contributi di istituzioni esterne per progetti formativi. Le uscite sono pari a 9,6 milioni di euro e sono state destinate a iniziative che generano valore a lungo termine: progetti locali, cittadelle, opere sociali e percorsi formativi e culturali, oltre che per sostenere il Centro Internazionale.

Grazie a una comunione dei beni straordinaria di 208.568 euro si sono potute aiutare le persone del Movimento che si trovano in situazioni di particolare necessità e le strutture che aiutano i poveri.

Inoltre, l’Economia di Comunione ha distribuito 394 aiuti individuali e sostenuto 14 progetti in 13 Paesi, per un totale di 669.566 euro.

Tra i tanti dati, quest’anno abbiamo scelto di evidenziare le somme destinate alle strutture inerenti alla tutela della persona e alla formazione alla tutela, come anche raccomandatoci dal recente report della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori”. 

SCARICA il Bilancio di Comunione in italiano facendo click qui (la traduzione nelle altre lingue sarà disponibile a breve).

Dalla Sicilia a Manila:
un viaggio nella comunione

Sono state presentate cinque opere tra quelle illustrate nel Bilancio: Fo.Co. ONLUS – Italia: una cooperativa sociale che accoglie migranti e minori non accompagnati, promuovendo inclusione e lavoro. Ha riaperto un antico convento trasformandolo in centro di accoglienza; UNIRedes – America Latina: una rete di 74 organizzazioni attive in 20 Paesi, che ogni anno raggiunge migliaia di persone con progetti educativi, sanitari e culturali. IL Centro Medico Focolari – Man, Costa d’Avorio: nato durante la guerra civile, oggi è un presidio sanitario aperto 24 ore su 24, con servizi di telemedicina e ospedalizzazione. Focolare Carpentry – Filippine: un centro di formazione professionale che ha restituito dignità e lavoro a oltre 300 giovani esclusi dal sistema scolastico. TogetherWEconnect – Israele e Palestina: un progetto educativo che coinvolge 500 studenti in percorsi di dialogo, autostima e cittadinanza attiva.

Una metodologia che parte dal Vangelo

“La comunione non è assistenzialismo, ma protagonismo e reciprocità”, ha spiegato Moira Monacelli di Caritas Internationalis. “Essere presenti non significa solo fare per, ma camminare con”. Le opere raccontate nel Bilancio nascono da un amore concreto, che si traduce in ascolto, corresponsabilità, formazione e fiducia nella Provvidenza. Dare speranza non è dirlo a parole”, ha concluso Monacelli, “ma costruire comunità dove la fraternità diventa realtà”.

Stefania Tanesini

10 Commenti

  1. Francesca Borin
    Francesca Borin il 08/11/2025 alle 21:56

    fa riflettere il concetto di Comunione quale potenzialità per uscire dalla marginalità attraverso la costruzione di legami

    Rispondi
    • Maria Luisa Villa
      Maria Luisa Villa il 10/11/2025 alle 18:05

      certo: la carità fatta così è VIVA E VIVACE.

      Rispondi
  2. Anna Maria Pistoia
    Anna Maria Pistoia il 09/11/2025 alle 6:51

    grazie per questa condivisione della “vita di comunione” dell’opera di Maria

    Rispondi
    • Giovanni Remolif
      Giovanni Remolif il 09/11/2025 alle 17:30

      attraverso questi progetti ,si possa costruire tra noi segnali di Pace.

      Rispondi
    • Ada Piccoli
      Ada Piccoli il 09/11/2025 alle 18:09

      grazie è confortante sapere che il. bene genera comunione e che tante piccole gocce insieme formano.un mare di aiuti !

      Rispondi
  3. GIANFRANCO MANERA
    GIANFRANCO MANERA il 09/11/2025 alle 8:14

    Grazie per questa vita condivisa, una goccia preziosa che rende vivo il Vangelo, un segno di speranza che mette in cammino.

    Rispondi
    • Angela
      Angela il 12/11/2025 alle 8:24

      È bello scoprire che le parole del Vangelo possono essere attualizzate !

      Rispondi
  4. AnnaTeresa Martinelli
    AnnaTeresa Martinelli il 09/11/2025 alle 15:50

    Ascoltare prima le riflessioni soprattutto quelle della Monacelli sul significato di Comunione e sentire subito dopo le opere concrete che il Movimento porta avanti e qualcosa di meraviglioso e coinvolgente qualcosa che ti fa dire questa e vita evangelica Vangelo messo in pratica e si ritorna col pensiero a Chiara alle sue parole alla sua vita grazie a voi tutti mi sembra un bellissimo modo di rendere partecipi e dare testimonianza

    Rispondi
  5. eva-maria.marold@mail.de
    eva-maria.marold@mail.de il 17/11/2025 alle 20:16

    Eva-Maria, Berlino
    Queste esperienze e progetti sono un segno tangibile dell’amore che è sconvolgente. Apertura, ascolto, fare, agire insieme..quale testimonianza e sprone a fare lo stesso. Grazie!

    Rispondi
  6. Fatima Sila
    Fatima Sila il 19/11/2025 alle 9:08

    Bellissimo questa relazione del bilancio di comunione. È Maria che nell’oggi canta il Magnificato, e si fa prossima col Suo amore di Madre attraverso la sua Opera ai nostri fratelli e sorelle.

    Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter

Pensiero del giorno

Articoli Correlati

Giovani, Città e Pace: la Carta di Nairobi e il contributo delle nuove generazioni

Giovani, Città e Pace: la Carta di Nairobi e il contributo delle nuove generazioni

Nov 21, 2025

Agire in rete, sia a livello locale che internazionale, per promuovere una cultura della pace fondata sulla responsabilità, la collaborazione e l’inclusione delle nuove generazioni: è quanto emerge dal convegno svoltosi in Kenya dal titolo “Cities, Communities, Care-Youth in Action for Sustaining Peace”, organizzato da New Humanity, ONG del Movimento dei Focolari.

In cammino verso l’Assemblea generale 2026 

In cammino verso l’Assemblea generale 2026 

Nov 13, 2025

Il Movimento dei Focolari è in cammino verso l’Assemblea generale che si svolgerà a marzo 2026. Tanti i passi già compiuti e quelli che ci condurranno e quelli ancora da fare per giungere al termine di questo percorso. Per saperne di più abbiamo rivolto alcune domande alla Commissione preparatoria dell’Assemblea (CPA).