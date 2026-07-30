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What’s UP? Il viaggio continua
In questo secondo episodio, continuiamo il nostro viaggio al Centro Internazionale di Rocca di Papa (Roma) per farvi partecipi di alcune curiosità, condividere ancora le impressioni dei Consiglieri che, con l’Assemblea Generale di marzo, hanno concluso il loro mandato e per bussare alla porta di alcuni dei nuovi eletti, sapere qualcosa in più di loro…
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What’s UP? Si parte!
Benvenuti in What’s UP?, un format del Movimento dei Focolari che accorcia le distanze e ci fa sempre più famiglia.
Vivere l’attimo presente
Vivere l’attimo presente
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