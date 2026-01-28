Movimento dei Focolari
Il cammino Pre-Assembleare

Gen 28, 2026

È in fase di svolgimento il “Percorso Pre-Assembleare” in preparazione all’Assemblea Generale del Movimento dei Focolari che inizierà il 1° marzo 2026 a Castel Gandolfo (Italia) con la partecipazione dei rappresentanti scelti nelle diverse aree geografiche, delle diramazioni e movimenti; i membri di diritto (coloro che fanno parte dell’attuale governo, Consiglio Generale e Delegati nelle aree geografiche), e quelli invitati dalla Presidente.

Abbiamo intervistato il Prof. Vincenzo Di Pilato, docente di Teologia fondamentale e membro della Commissione Preparatoria dell’Assemblea Generale 2026, riguardo al cammino di preparazione e alla sua personale esperienza.

Attivare i sottotitoli e scegliere la lingua desiderata.

Foto di copertina: © Joaquín Masera – CSC Audiovisivi

2 Commenti

  1. Oana Guerrieri
    Oana Guerrieri il 28/01/2026 alle 16:55

    don Vincenzo sa introdurre e trasmettere molto bene il delicatissimo compito che attende i partecipanti all”Assemblea Generale e per questo lo ringrazio.

    
  2. felista (scelta ]Muhungurehe
    felista (scelta ]Muhungurehe il 29/01/2026 alle 3:40

    Grazie , e bello aver sempre notizie della prossima assemblea

    

