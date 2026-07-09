Movimento dei Focolari
Prevenzione Abusi
Area Media
Contatti
Pensiero del giorno

Solidarietà nella sofferenza

Lug 9, 2026

Solidarietà nella sofferenza

Solidarietà nella sofferenza

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter

Pensiero del giorno

Articoli Correlati

Vangelo Vissuto: dal seme al frutto

Vangelo Vissuto: dal seme al frutto

Lug 8, 2026

La Parola di Dio è come un seme che, quando viene accolto con cuore aperto e con perseveranza, superando ogni difficoltà, porta frutto. Gesù ci invita non solo ad ascoltarla e comprenderla, ma soprattutto a viverla concretamente ogni giorno. Vivendo la sua Parola, lasciamo che Cristo trasformi il nostro modo di pensare e di agire, rendendo feconda la nostra vita e quella degli altri.

Movimento Gen: 60 anni di vita

Movimento Gen: 60 anni di vita

Lug 6, 2026

“Giovani di tutto il mondo unitevi”: è l’invito che 60 anni fa Chiara Lubich ha rivolto alle nuove generazioni affinché ciascuno potesse rispondere alla chiamata di Dio di vivere per l’unità in maniera concreta.

Accogliere la sapienza

Accogliere la sapienza

Lug 1, 2026

Se prestiamo attenzione al mondo che ci circonda, ci rendiamo conto che spesso a prevalere è il rumore delle opinioni. Tutti desiderano dire la propria e si moltiplicano gli spazi di dibattito nei quali sembra che tutti sappiano tutto. Non sempre però, vi troviamo...