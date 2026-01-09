Movimento dei Focolari
Prevenzione Abusi
Area Media
Contatti
Focolari nel Mondo | Nuove Generazioni | Testimonianze di Vita

Venezuela: dai giovani un messaggio di unità e speranza

Gen 9, 2026

“Non ci sentiamo soli perché siamo sostenuti dalla preghiera di tutti coloro che dal Venezuela e dal mondo intero chiedono la Pace”.

“Nel mezzo dell’oscurità che oggi viviamo in Venezuela, ricordiamo che non siamo soli. Chiara Lubich scoprì, sotto il fragore delle bombe nel 1943, che c’è un Ideale che niente e nessuno può distruggere: Dio ci ama immensamente”.

Inizia così il Messaggio di speranza e unità che i Gen (giovani che aderiscono alla spiritualità dei Focolari) venezuelani che vivono nel paese e in altre parti del mondo hanno condiviso la sera del 5 gennaio scorso, incontrandosi via web per pregare e e raccontarsi come ognuno vive questo tempo cruciale per tutto il popolo, non dimenticando mai la scelta di amare tutti.  Forte l’esigenza di affrontare insieme questo tempo che hanno definito “sacro”: “non siamo soli perché siamo sostenuti dalla preghiera di tutti coloro che dal Venezuela e dal mondo intero chiedono la Pace”.

Il messaggio prosegue così:

“Oggi la paura vuole paralizzarci, ma la risposta non è l’odio, bensì l’unità. Chiara ci ha insegnato che, quando tutto crolla, l’unica cosa che rimane è l’Amore. Se diventiamo “uno”, se ci prendiamo cura gli uni degli altri e mettiamo Dio come nostra roccia, la paura perde la sua forza.

Non abbiamo paura. Facciamo di questo momento un’opportunità per:

  • avere piena fiducia che Dio è Padre e non ci abbandona, anche quando il panorama è difficile;
  • Diventare “uno”: che il dolore del prossimo sia il nostro. Aiutiamoci, condividiamo il poco o il tanto che abbiamo e abbattiamo i muri dell’indifferenza;
  • Essere costruttori di pace: che la nostra arma sia la solidarietà.

Se restiamo uniti, Gesù è tra noi e dove c’è Lui, la luce finisce per vincere le tenebre.

Forza e fiducia!”.

A cura della Redazione
Foto: Veduta della città di Caracas (Venezuela) © Pixabay

4 Commenti

  1. Marina Brentan
    Marina Brentan il 09/01/2026 alle 14:44

    INSIEME Per essere 1 !

    Rispondi
  2. Adolfo
    Adolfo il 09/01/2026 alle 14:55

    Avendo vissuto in Venezuela per oltre due anni, questo messaggio mi tocca profondamente. Ho conosciuto da vicino un popolo ferito, ma mai rassegnato. Un popolo straordinariamente ricco di risorse, di umanità, di capacità di donarsi…Sentire (soprattutto dai giovani) parlare di unità e speranza, nonostante tutto, conferma ciò che ho sempre visto: l’amore per la verità, la giustizia, la fiducia, la fede, mai spente. Grazie per queste vostre parole e la vostra testimonianza che incoraggia a credere che l’amore è sempre più forte di ogni buio…

    Rispondi
    • Rosetta Bertola
      Rosetta Bertola il 21/01/2026 alle 15:34

      Adolfo, mio figlio sta progettando di recarsi all’isola Margarita. A Milano io conosco persone amiche. Leggendo il Suo commento recente, ha un riferimento che Lei potrebbe indicare?

      Rispondi
      • Lorenzo Russo
        Lorenzo Russo il 25/01/2026 alle 13:46

        Bentrovata. Puoi inviare una mail a info@focolare.org per avere i riferimenti, grazie

        Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti alla Newsletter

Pensiero del giorno

Articoli Correlati

Domenico Mangano: nell’ordinario la radicalità del Vangelo vissuto

Domenico Mangano: nell’ordinario la radicalità del Vangelo vissuto

Gen 30, 2026

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio al Centro Internazionale del Movimento dei Focolari a Rocca di Papa si è svolta la conclusione dell’Inchiesta Diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità e di segni del Servo di Dio Domenico Antonio Mangano per il quale è in corso la Causa di beatificazione.

Il cammino Pre-Assembleare

Il cammino Pre-Assembleare

Gen 28, 2026

È in fase di svolgimento il “Percorso Pre-Assembleare” in preparazione all’Assemblea Generale del Movimento dei Focolari che inizierà il 1° marzo 2026 a Castel Gandolfo (Italia) con la partecipazione dei rappresentanti scelti nelle diverse aree geografiche, delle diramazioni e movimenti; i membri di diritto (coloro che fanno parte dell’attuale governo, Consiglio Generale e Delegati nelle aree geografiche), e quelli invitati dalla Presidente.

Prossimità oltre le distanze

Prossimità oltre le distanze

Gen 27, 2026

Un’amicizia che lega i due emisferi e che racconta in che modo il bene metta in moto un circolo virtuoso capace di raggiungere destinatari inaspettati rendendoli felici.